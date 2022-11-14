Сергей Попов уходит с поста первого вице-спикера Заксобрания Красноярского края
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Сергей Попов покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.
Сегодня он направил Алексею Додатко, председателю регионального парламента, заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. 24 ноября пройдет очередная сессия Заксобрания, там и рассмотрят вопрос об отставке.
Связаться с Сергеем Поповым к моменту публикации новости DK.RU не удалось. Телефон был недоступен.
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