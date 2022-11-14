Сергей Попов уходит с поста первого вице-спикера Заксобрания Красноярского края

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Сергей Попов покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Сегодня он направил Алексею Додатко, председателю регионального парламента, заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. 24 ноября пройдет очередная сессия Заксобрания, там и рассмотрят вопрос об отставке.

Связаться с Сергеем Поповым к моменту публикации новости DK.RU не удалось. Телефон был недоступен.

Справка Сергей Попов родился 11 августа 1975 в Туруханске. Закончил СФУ. Работал корреспондентом и редактором телепрограммы «Дела» на «Афонтово», возглавлял пресс-службы разных предприятий. В 2009 возглавил пресс-службу правительства Красноярского края, затем был начальником управления информполитики губернатора края, заместителем директора Алюминиевого дивизиона Восток (компания РУСАЛ) по связям с общественностью и государственными органами. В декабре 2012 его избрали депутатом Заксобрания края. В 2018 стал заместителем председателя краевого парламента.

Читайте также: