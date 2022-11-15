В Туве построят завод по производству компонентов взрывчатки

Проектом займется структура «Ростеха». Поставлять продукцию будут горнодобывающим компаниям республики.

Компания «Техмашсервис» (входит в «Ростех») построит в Туве завод по производству невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг по итогам встречи с гендиректором «Техмашсервиса» Левоном Байбурским.

В ближайшие два года объем инвестиций составит около 370 млн. рублей. Сопровождение проекта ведет Министерство экономического развития и промышленности Тувы», — написал Ховалыг.

По данным главы республики, потребность ее горнодобывающих компаний во взрывчатке на сегодня оценивается примерно в 5 тыс. тонн в год.

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