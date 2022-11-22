Именем Хазрета Совмена назвали одну из набережных в Красноярске

Набережной Енисея в Ленинском районе присвоено имя Хазрета Совмена, Почётного гражданина Красноярска и края, мецената и промышленника. Постановление подписал глава города Владислав Логинов.

В пресс-службе администрации города рассказали, что с идеей назвать набережную именем Хазрета Совмена выступила местная общественная организация ветеранов – пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района. Совместно с Ассоциацией «Совет директоров Ленинского района Красноярска» отправил письмо в мэрию. Комиссия, которая занимается переименование городских объектов, идею поддержала.

При поддержке мецената в Ленинском районе реализовали несколько крупных проектов. Так, там реконструировали парк 1 Мая, светомузыкальный фонтан, благоустроили набережную за парком. В Ленинском районе создали мемориальный комплекс в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, благоустроили несколько скверов и более 50 дворов, отремонтировали старейший фонтан города во дворе дома №36 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», Центр социального обслуживания населения Ленинского района, входную группу центра «Мать и дитя» на улице Коломенской, 26, территорию около библиотеки имени Михаила Булгакова.

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