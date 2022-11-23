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В Красноярске Ольга Зосимова проведет большой мастер-класс «Маркетинг Нового года»

В Красноярске Ольга Зосимова проведет большой мастер-класс «Маркетинг Нового года»
Иллюстрация: организаторы мастер-класса

Эксперт отрасли, бизнес-маркетолог и предприниматель Ольга Зосимова проведет большой мастер-класс. Он поможет маркетологам и предпринимателям выстроить продажи в самый убыточный период в году.

#НОВОСТИ
«Маркетинг Нового года» – это двухчасовой мастер-класс, во время которого Ольга максимально доступно и понятно расскажет, что нужно сделать в декабре, чтобы были хорошие, стабильные и прогнозируемые продажи в самый пик декабрьской гонки. Как вести контент до Нового года, во время праздников и после них, что нужно сделать, чтобы привлекать клиентов даже тогда, когда они не планируют покупок. Это максимально полезный инструмент «для быстрых» – конспекты, чек-листы, мануалы и максимально рабочие инструменты, которые можно применить «здесь и сейчас», чтобы заработать много денег себе и своим клиентам. 
 
На мастер-классе организуют большой нетворкинг, который поможет вам найти как партнеров, так и клиентов среди участников мастер-класса. Также у гостей мероприятия будет возможность продать свою продукцию и сыграть в благотворительную «Игру в города», во время которой участники смогут окупить стоимость мастер-класса в тройном размере, и помочь благотворительному фонду «Добро24».  
Маркетинг Нового года можно назвать мастер-классом с двойной пользой. Кроме того, что все участники получат целый набор инструментов, которые помогут им улучшить свои продажи традиционно непростое время, они смогут получить 5% на развитие бизнеса и 5% на благотворительность от общей суммы продажи билетов, что станет приятным и очень добрым бонусом к полученным знаниям», — рассказала автор мастер-класса Ольга Зосимова.
Мероприятие состоится 30 ноября с 18:00 до 22:00 в большом зале «Сибирского Сафари Клуба» (ул. Судостроительная, 117 «А»). Купить билеты можно на сайте мастер-класса «Маркетинг Нового года». А для тех, кто планирует прийти на мастер-класс с коллегами, партнерами и друзьями, действует особая цена на билеты. 
 

Справка

 
Ольга Зосимова является экспертом в маркетинге и имеет более чем 15 лет опыт в продажах, она сооснователь онструктора постельного белья GoodMo.
 
 
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Автор: Александр Вознесенский
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