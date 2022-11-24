В Красноярске на улицу Обороны вернут двухстороннее движение

Речь идет об участке улицы Обороны от Республики до Брянской. С 30 ноября автомобилисты смогут проезжать там по одной полосе в каждом направлении.

В схему организации движения вносили изменения на время ремонта мостов через Качу. Сейчас работы на объектах завершены, движение по ним открыто.

Также появился светофор для поворота с улицы Брянской налево на Обороны. Он теперь будет работать постоянно. До 30 ноября на перекрестке улиц Обороны и Брянской установят еще один светофор. По нему можно будет с улицы Обороны поворачивать на Брянскую как налево, так и направо. Раньше поворот налево на этом перекрестке был разрешен только после 20:00. Также заработает зеленая стрелка при повороте направо на улицу Обороны с улицы Республики.

Новая схема начнет действовать на постоянной основе с 00:00 30 ноября.

Читайте также: