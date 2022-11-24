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В Красноярске на улицу Обороны вернут двухстороннее движение

В Красноярске на улицу Обороны вернут двухстороннее движение
Иллюстрация: Скриншот «Яндекс.Карты»

Речь идет об участке улицы Обороны от Республики до Брянской. С 30 ноября автомобилисты смогут проезжать там по одной полосе в каждом направлении.

#НОВОСТИ
В схему организации движения вносили изменения на время ремонта мостов через Качу. Сейчас работы на объектах завершены, движение по ним открыто. 
 
Также появился светофор для поворота с улицы Брянской налево на Обороны. Он теперь будет работать постоянно. До 30 ноября на перекрестке улиц Обороны и Брянской установят еще один светофор. По нему можно будет с улицы Обороны поворачивать на Брянскую как налево, так и направо. Раньше поворот налево на этом перекрестке был разрешен только после 20:00. Также заработает зеленая стрелка при повороте направо на улицу Обороны с улицы Республики.
 
Новая схема начнет действовать на постоянной основе с 00:00 30 ноября.
 
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Автор: Петр Савельев
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