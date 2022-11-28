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В Красноярске ищут реставраторов келейного корпуса Успенского мужского монастыря

В Красноярске ищут реставраторов келейного корпуса Успенского мужского монастыря
Иллюстрация: Александр Черных

В Красноярске отреставрируют объект культурного наследия – келейный корпус Успенского мужского монастыря. Он находится в микрорайоне Удачный на улице Лесной.

#НОВОСТИ
Тендер размещен на сайте RosTender.info. По проекту там должны восстановить кровлю и подвал, отремонтировать водосточные трубы и штукатурку, отреставрировать фасады, реконструировать вентиляцию, обустроить слуховые окна и приямки. Для маломобильных горожан сделают лестничный гусеничный подъёмник. На работы отводится около года — их нужно выполнить до конца октября 2023 года. 
 
Подрядчика ищет краевое Управление капитального строительства. Заявки принимают до 7 декабря. Начальная цена контракта составляет 23,5 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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