В Красноярске ищут реставраторов келейного корпуса Успенского мужского монастыря

В Красноярске отреставрируют объект культурного наследия – келейный корпус Успенского мужского монастыря. Он находится в микрорайоне Удачный на улице Лесной.

Тендер размещен на сайте RosTender.info . По проекту там должны восстановить кровлю и подвал, отремонтировать водосточные трубы и штукатурку, отреставрировать фасады, реконструировать вентиляцию, обустроить слуховые окна и приямки. Для маломобильных горожан сделают лестничный гусеничный подъёмник. На работы отводится около года — их нужно выполнить до конца октября 2023 года.

Подрядчика ищет краевое Управление капитального строительства . Заявки принимают до 7 декабря. Начальная цена контракта составляет 23,5 млн рублей.

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