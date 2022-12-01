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В Красноярске выросли тарифы на коммунальные услуги

В Красноярске выросли тарифы на коммунальные услуги
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

С 1 декабря на территории Красноярского края проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. Больше всего они выросли в Красноярске и Канске.

#НОВОСТИ
Так, с сегодняшнего дня изменится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов. Для большинства муниципалитетов края предельный индекс для роста тарифов на услуги ЖКХ составил 9%, а в Красноярске и Канске — 11,7%. В региональном правительстве такой рост тарифов в Красноярске и Канске объяснили реализацией «масштабных инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения». 
 
На 2023 год из регионального бюджета выделят 5,6 млрд рублей субвенций муниципалитетам и на субсидии ресурсоснабжающим компаниям.
 
Напомним, осенью правительство РФ приняло решение проиндексировать тарифы на услуги ЖКХ с 1 декабря, а не 1 июля 2023 года, как планировалось ранее. Как пояснялось, это делается для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу ресурсоснабающих организаций. Следующая индексация тарифов произойдет 1 июля 2024 года.
 
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Автор: Петр Савельев
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