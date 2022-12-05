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Аналитики назвали самые востребованные юридические профессии в Красноярске

Аналитики назвали самые востребованные юридические профессии в Красноярске
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

В канун профессионального праздника аналитики Авито Работы составили рейтинг наиболее востребованных в юриспруденции профессий и выяснили, каким специалистам платят больше всего.

#НОВОСТИ
По информации Авито Работы, в Красноярске 75% вакансий в профессиональной сфере приходится на юристов. В этом году их медианная зарплата выросла на 17% и составила 35000 рублей. Компании ищут сотрудников, специализирующихся на защите интеллектуальной собственности, информационном, патентном, экологическом, предпринимательском праве. Переориентация бизнеса на восточные рынки увеличила потребность в юристах по международному азиатскому праву. 
В юриспруденции востребованы и представители тех профессий, которые выполняют важные поддерживающие функции: секретари, делопроизводители, менеджеры по работе с клиентами. В их задачи входят административная поддержка деятельности юристов, подготовка документов, ведение протоколов заседаний, взаимодействие с клиентами», — рассказал Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.
В России делопроизводителей в январе-ноябре этого года искали на 38 % чаще, чем в прошлом году. А секретарей — на 29%, офис-менеджеров — на 15%, переводчиков юридической документации — на 11%. В Красноярске за этот же период в 3 раза чаще искали секретарей и в 2 раза активнее — делопроизводителей.
 
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На портале будет формироваться единая база производимой продукции и услуг малых и средних предприятий, а также самозанятых региона, сообщили в правительстве региона.

 

 

Автор: Петр Савельев
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