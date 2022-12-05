Аналитики назвали самые востребованные юридические профессии в Красноярске
В канун профессионального праздника аналитики Авито Работы составили рейтинг наиболее востребованных в юриспруденции профессий и выяснили, каким специалистам платят больше всего.
В юриспруденции востребованы и представители тех профессий, которые выполняют важные поддерживающие функции: секретари, делопроизводители, менеджеры по работе с клиентами. В их задачи входят административная поддержка деятельности юристов, подготовка документов, ведение протоколов заседаний, взаимодействие с клиентами», — рассказал Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.
Свитер, дача, автосервис: жители Красноярска подготовились к зиме
Красноярцы активно готовятся к предстоящей зиме. Горожане стали чаще обращаться в мастерские по пошиву одежды, автосервисы и за услугами по благоустройству дач.
Красноярские создатели компьютерных игр могут получить федеральный грант
Для этого нужно поучаствовать в бесплатном всероссийском конкурсе «Начни игру». Приглашаются начинающие и опытные разработчики игр, дизайнеры и программисты.
В Красноярском крае заработал сайт поставщиков «Сделано в крае»
На портале будет формироваться единая база производимой продукции и услуг малых и средних предприятий, а также самозанятых региона, сообщили в правительстве региона.