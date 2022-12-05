Аналитики назвали самые востребованные юридические профессии в Красноярске

В юриспруденции востребованы и представители тех профессий, которые выполняют важные поддерживающие функции: секретари, делопроизводители, менеджеры по работе с клиентами. В их задачи входят административная поддержка деятельности юристов, подготовка документов, ведение протоколов заседаний, взаимодействие с клиентами», — рассказал Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В России делопроизводителей в январе-ноябре этого года искали на 38 % чаще, чем в прошлом году. А секретарей — на 29%, офис-менеджеров — на 15%, переводчиков юридической документации — на 11%. В Красноярске за этот же период в 3 раза чаще искали секретарей и в 2 раза активнее — делопроизводителей.

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