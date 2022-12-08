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Новый детский сад в Академгородке запустят в следующем году

Новый детский сад в Академгородке запустят в следующем году
Иллюстрация: admkrsk.ru

Сейчас здание готовят к вводу в эксплуатацию.

#НОВОСТИ

Строящийся детский сад в красноярском Академгородке готовят к вводу в эксплуатацию, сообщили в мэрии.

Параллельно с проверкой Стройнадзора, в помещениях садика и на его территории убирают строительный мусор, монтируют и запускают оборудование, системы вентиляции и видеонаблюдения, завозят и собирают мебель.

В саду предусмотрено 4 группы для детей от 1,5 до 3 лет и 8 групп — от 3 до 7 лет. По планам мэрии, первых малышей детсад примет уже в начале 2023.

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Автор: Петр Савельев
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