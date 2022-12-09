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Министру лесного хозяйства Красноярского края назначили заместителя

Министру лесного хозяйства Красноярского края назначили заместителя
Иллюстрация: norilsk-city.ru

Распоряжение о назначении 8 декабря подписал первый заместитель губернатора - председатель регионального правительства Юрий Лапшин.

#НОВОСТИ
Новым заместитетелем министра Алексея Панова стал Александр Маслов. Он назначен на этот пост на условиях срочного трудового договора сроком на 1 год.
 
Полный тезка Александра Маслова ранее был начальником отдела трудовой адаптации осужденных Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.
 
У министра лесного хозяйства Алексея Панова также есть первый заместитель и три заместителя.
 
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Автор: Петр Савельев
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