Министру лесного хозяйства Красноярского края назначили заместителя

Распоряжение о назначении 8 декабря подписал первый заместитель губернатора - председатель регионального правительства Юрий Лапшин.

Новым заместитетелем министра Алексея Панова стал Александр Маслов. Он назначен на этот пост на условиях срочного трудового договора сроком на 1 год.

Полный тезка Александра Маслова ранее был начальником отдела трудовой адаптации осужденных Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

У министра лесного хозяйства Алексея Панова также есть первый заместитель и три заместителя.

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