Авиакомпания «КрасАвиа» запускает финальную распродажу билетов

Распродажа билетов запланирована с 16 по 19 декабря. Скидки будут действовать на рейсы зимнего расписания с вылетом в период с 16 января по 25 марта.

В пресс-службе компании сообщили, что дешевле билетов уже не будет. Приобрести билеты в рамках акции можно только на официальном сайте авиаперевозчика. Вся подробная информация по направлениям и тарифам станет известна 15 декабря.