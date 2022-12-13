Авиакомпания «КрасАвиа» запускает финальную распродажу билетов
Распродажа билетов запланирована с 16 по 19 декабря. Скидки будут действовать на рейсы зимнего расписания с вылетом в период с 16 января по 25 марта.
В пресс-службе компании сообщили, что дешевле билетов уже не будет. Приобрести билеты в рамках акции можно только на официальном сайте авиаперевозчика. Вся подробная информация по направлениям и тарифам станет известна 15 декабря.
Справка
«КрасАвиа» является региональной авиакомпанией, базирующейся в Красноярском крае. В авиапарке 50 воздушных судов. В маршрутной сети авиакомпании более 30 направлений, как по Красноярскому краю, так и за его пределами.
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