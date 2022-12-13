Красноярская сеть «Светофор» заходит в Узбекистан

Торговая сеть «Светофор» зайдет сразу в три города Узбекистана — Ташкент, Фергану и Андижан.

Первые магазины откроются уже 14 декабря. В Ташкенте будет работать два магазина, в других городах — по одному. Для развития бизнеса сеть в 2021 зарегистрировала в Узбекистане два юрлица.

В европейские страны торговая сеть заходила под брендом Mere. Однако в Бельгии и Великобритании магазины закрылись, в том числе из-за проблем с поставщиками.

Справка Торговая сеть была основана в 2009. Магазины « Светофор » работают в формате жесткого дискаунтера. Средняя площадь магазинов — 1000 кв. м. Они работают по принципу самообслуживания. В оформлении — минимальный дизайн, товары зачастую продают в коробках.

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