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Красноярская сеть «Светофор» заходит в Узбекистан

Красноярская сеть «Светофор» заходит в Узбекистан
Иллюстрация: mrsiraphol / ru.freepik.com

Торговая сеть «Светофор» зайдет сразу в три города Узбекистана — Ташкент, Фергану и Андижан.

#НОВОСТИ

Первые магазины откроются уже 14 декабря. В Ташкенте будет работать два магазина, в других городах — по одному. Для развития бизнеса сеть в 2021 зарегистрировала в Узбекистане два юрлица. 

В европейские страны торговая сеть заходила под брендом Mere. Однако в Бельгии и Великобритании магазины закрылись, в том числе из-за проблем с поставщиками.

Справка

 
Торговая сеть была основана в 2009. Магазины «Светофор» работают в формате жесткого дискаунтера. Средняя площадь магазинов — 1000 кв. м. Они работают по принципу самообслуживания. В оформлении — минимальный дизайн, товары зачастую продают в коробках.
 

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Российский ритейлер «Светофор», который развивает в других странах дискаунтеры Mere, закрыл точку в Бельгии. Единственный магазин в стране работал в Опвейке. Его открыли весной.

Торговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в Красноярске

Его площадь составляет почти 2 тыс. кв. м. Новый магазин появился в торгового-развлекательном комплексе «Июнь».

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«Магнит» объявил о назначении Анжелы Рябовой на должность директора формата дискаунтер. Она будет находиться в подчинении президента компании.

Автор: Петр Савельев
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