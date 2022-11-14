Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»

«Магнит» объявил о назначении Анжелы Рябовой на должность директора формата дискаунтер. Она будет находиться в подчинении президента компании.

Она будет отвечать за разработку и реализацию стратегии развития формата, построение специализированных операционных, коммерческих и логистических функций, формирование профессиональной команды, масштабирование формата в России, а также за достижение требуемых операционных и финансовых бизнес-показателей дискаунтеров.

Дискаунтеры остаются одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка и по-прежнему сохраняют высокий потенциал для дальнейшего развития. Нам предстоит много сложной и интересной работы, чтобы создать на российском рынке новый стандарт дискаунтеров», — рассказала Анжела Рябова

Напомним, об уходе Анжелы Рябовой стало известно в середине октября. Тогда сообщалось , что она уходит с поста по собственному желанию и по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности генерального директора стал Михаил Климович, первый заместитель Анжелы Рябовой. Он пока остается на этом посту в качестве и.о., уточнили DK.RU в пресс-службе «Красного Яра».

Справка Анжела Рябова была назначена гендиректором ГК «Красный Яр» в 2018. До 1998 она работала на разных должностях в банковской сфере, затем ушла в «Сибчелендж». В 2001 Анжела Рябова открыла сеть салонов сотовой связи «Позывной», в 2006 салоны выкупила «Евросеть». После этого, она была назначена директором федеральной розничной сети «Цифроград». В 2013...2017 была сооснователем и исполнительным директор сети магазинов «Заодно», с 2014 со-основатель платформы учета для розницы Cloudshop. В начале 2022 она была назначена на пост гендиректора «Восточные розничные сети» и параллельно оставалась гендиректором «Красного Яра». Читайте также: В Красноярске назвали лучшие торговые сети Лучшими торговыми сетями города признаны гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон». Конкурс ко Дню работника торговли организовало Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сеть «Красный Яр» перевела еще шесть магазинов на электронные ценники Эксперимент компания начала около года назад и теперь решила расширить эту практику.

«Красный Яр» перешел под X5 Retail: что изменится?

X5 Retail Group завершила оформление стратегического партнёрства с группами компаний «Красный Яр» (Красноярск) и «Слата» (Иркутск). К X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах этих ретейлеров.