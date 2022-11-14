Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.11
60,21
61,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»

Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»
Иллюстрация: Красный Яр

«Магнит» объявил о назначении Анжелы Рябовой на должность директора формата дискаунтер. Она будет находиться в подчинении президента компании.

#НОВОСТИ
Она будет отвечать за разработку и реализацию стратегии развития формата, построение специализированных операционных, коммерческих и логистических функций, формирование профессиональной команды, масштабирование формата в России, а также за достижение требуемых операционных и финансовых бизнес-показателей дискаунтеров. 
Дискаунтеры остаются одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка и по-прежнему сохраняют высокий потенциал для дальнейшего развития. Нам предстоит много сложной и интересной работы, чтобы создать на российском рынке новый стандарт дискаунтеров», — рассказала Анжела Рябова
Напомним, об уходе Анжелы Рябовой стало известно в середине октября. Тогда сообщалось, что она уходит с поста по собственному желанию и по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности генерального директора стал Михаил Климович, первый заместитель Анжелы Рябовой. Он пока остается на этом посту в качестве и.о., уточнили DK.RU в пресс-службе «Красного Яра».

Справка

 
Анжела Рябова была назначена гендиректором ГК «Красный Яр» в 2018. До 1998 она работала на разных должностях в банковской сфере, затем ушла в «Сибчелендж». В 2001 Анжела Рябова открыла сеть салонов сотовой связи «Позывной», в 2006 салоны выкупила «Евросеть». После этого, она была назначена директором федеральной розничной сети «Цифроград». В 2013...2017 была сооснователем и исполнительным директор сети магазинов «Заодно», с 2014 со-основатель платформы учета для розницы Cloudshop. В начале 2022 она была назначена на пост гендиректора «Восточные розничные сети» и параллельно оставалась гендиректором «Красного Яра».
 

Читайте также:

«Красный Яр» перешел под X5 Retail: что изменится?

X5 Retail Group завершила оформление стратегического партнёрства с группами компаний «Красный Яр» (Красноярск) и «Слата» (Иркутск). К X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах этих ретейлеров.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает оттепель под конец второй недели ноября 2022Красноярск ожидает оттепель под конец второй недели ноября 2022
  • В ТРЦ «Планета» закрылся магазин Kira PlastininaВ ТРЦ «Планета» закрылся магазин Kira Plastinina
  • «Человек года»: эксперты определили лидеров среди красноярских сельхозпроизводителей«Человек года»: эксперты определили лидеров среди красноярских сельхозпроизводителей
  • С экс-топ-менеджеров банка «Канский» пытаются взыскать 2 млрд рублейС экс-топ-менеджеров банка «Канский» пытаются взыскать 2 млрд рублей
  • «Самостоятельно доставляем продукцию из-за границы»: как изменилась логистика «Командора»«Самостоятельно доставляем продукцию из-за границы»: как изменилась логистика «Командора»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.