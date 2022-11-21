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Торговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в Красноярске

Торговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в Красноярске
Иллюстрация: ГК «Командор»

Его площадь составляет почти 2 тыс. кв. м. Новый магазин появился в торгового-развлекательном комплексе «Июнь».

#НОВОСТИ
Ранее эту площадь занимал гипермаркет «Аллея» (входит  в ГК «Командор»). Его закрыли в 2020 году. 
 
В пресс-службе ГК «Командор» рассказали, что ассортимент насчитывает свыше 4 тысяч наименований товаров: фрукты, овощи, крупы, кондитерские изделия, мясо, колбаса, предметы личной гигиены, бытовая химия, посуда, одежда, мелкая бытовая техника и другое. Многие товары продаются на развес. Например, покупатели могут самостоятельно взвесить конфеты, сухофрукты, печенье, корма для животных, налить жидкое мыло, средство для мытья посуды или гель для стирки. Ряды между полок сделали шире, чем в других дискаунтерах.
Концепция нового магазина предусматривает формат магазина-склада с расширенным и сбалансированным ассортиментом и небольшой наценкой. Это история про рациональное и осознанное потребление. И именно таких покупателей у нас становится все больше и больше. Наши клиенты умеют распоряжаться деньгами и не любят переплачивать», – рассказал Дмитрий Болотов, руководитель коммуникационного центра компании «Командор». 
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Автор: Петр Савельев
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