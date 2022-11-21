Торговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в Красноярске

«Человек года»: эксперты определили лидеров среди красноярских сельхозпроизводителей В шорт-лист номинации «Сельхозпроизводитель года» вошло девять аграриев, работающих в Красноярском крае. Вчера стали известны имена лучших из них.

«Самостоятельно доставляем продукцию из-за границы»: как изменилась логистика «Командора» Логистика – одна из самых пострадавших от санкционного давления сфер. DK.RU узнал, как после разрыва привычных цепочек поменялась логистика крупнейшей торговой сети Сибири – ТС «Командор».

Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснил, что красноярцы стали чаще покупать продукты онлайн. В январе-сентябре 2022 было сделано на 22% заказов больше, чем за весь 2021.