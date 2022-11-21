Торговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в Красноярске
Его площадь составляет почти 2 тыс. кв. м. Новый магазин появился в торгового-развлекательном комплексе «Июнь».
Концепция нового магазина предусматривает формат магазина-склада с расширенным и сбалансированным ассортиментом и небольшой наценкой. Это история про рациональное и осознанное потребление. И именно таких покупателей у нас становится все больше и больше. Наши клиенты умеют распоряжаться деньгами и не любят переплачивать», – рассказал Дмитрий Болотов, руководитель коммуникационного центра компании «Командор».
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«Человек года»: эксперты определили лидеров среди красноярских сельхозпроизводителей
В шорт-лист номинации «Сельхозпроизводитель года» вошло девять аграриев, работающих в Красноярском крае. Вчера стали известны имена лучших из них.
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«Самостоятельно доставляем продукцию из-за границы»: как изменилась логистика «Командора»
Логистика – одна из самых пострадавших от санкционного давления сфер. DK.RU узнал, как после разрыва привычных цепочек поменялась логистика крупнейшей торговой сети Сибири – ТС «Командор».
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Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн
Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснил, что красноярцы стали чаще покупать продукты онлайн. В январе-сентябре 2022 было сделано на 22% заказов больше, чем за весь 2021.
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«Человек года»: кто и как будет выбирать лучшего сельхозпроизводителя
Премия «Человек года» вручается в Красноярске уже 13 раз. И каждый год в номинациях есть своя специфика. В этот раз изменения коснулись и самой, казалось бы, стабильной из них.