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В Красноярском крае растет спрос на новостройки

В Красноярском крае растет спрос на новостройки
Иллюстрация: министерство строительства края

В Росреестре рассказали, что за этот год в Красноярском крае на государственную регистрацию поступило больше договоров участия в долевом строительстве, чем в 2021.

#НОВОСТИ
По информации ведомства, за 11 месяцев было подано 9 120 заявлений (+16 % к аналогичному периоду 2021). Растет и подача заявлений в электронном виде. За этот год было подано 3 195 таких заявлений на госрегистрацию, что больше, чем в 2 раза превышает показатели прошлого года. 
Одна из главных тенденций текущего года – рост регистрации договоров участия в долевом строительстве. Положительная динамика во многом связана с действием программ льготного кредитования на приобретение недвижимости», — рассказала руководитель Управления Росреестра по Красноярскому краю Татьяна Голдобина
Ранее DK.RU писал, что с начала 2022 в крае построили 1,336 млн кв. м жилья. В следующем году строители не планируют сбавлять темп.
 
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Автор: Петр Савельев
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