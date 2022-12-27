Авиакомпания «КрасАвиа» за этот год перевезла 400 тысяч пассажиров

Авиакомпания Smartavia открывает из Красноярска рейсы в Москву. Улететь можно будет с 26 декабря по 10 января.

Сегодня днем в аэропорту Красноярск встретили трехмиллионного пассажира. Это рекордная цифра пассажиропотока за все время работы воздушной гавани.

Один из них уже прибыл. Его поставили на дежурство по Эвенкии.