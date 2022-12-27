Авиакомпания «КрасАвиа» за этот год перевезла 400 тысяч пассажиров
Вчера в аэропорту Красноярск встретили 400-тысячного пассажира авиакомпании «КрасАвиа» по итогам 2022 года. Пассажирка прилетела в столицу края из Байкита.
В прошлом году авиакомпания перевезла на 100 тысяч пассажиров меньше. За 2022 пассажиропоток вырос на 32%.
Мы уверенно двигаемся вперед – увеличиваем количество направлений и частоту рейсов. Нашему большому краю необходимо такое наращивание, как в части внутрикраевых воздушных перевозок, так и авиасообщений между регионами. А для северных территорий – авиация просто жизненно необходима, поскольку со многими населенными пунктами транспортное сообщение возможно только по воздуху», — отметил генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров.
Пассажиропоток «КрасАвиа» значительно возрос за счет расширения маршрутной сети, увеличения частоты рейсов и обновления парка воздушных судов.
Справка
Авиакомпания «КрасАвиа» базируется в Красноярском крае. В парке 50 воздушных судов. . Перевозчик летает по Красноярскому краю и соседним регионам. На конец 2022 «КрасАвиа» насчитывает 33 направления на регулярных линиях, для сравнения – в 2018 году их было всего шесть.
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