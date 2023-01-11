Советник губернатора Красноярского края стал главным тренером сборной России по биатлону
Этот пост занял Павел Ростовцев, который имеет большой спортивный и управленческий опыт.
К своим обязанностям он приступил на этой неделе. Павел Ростовцев уточнил, что покидать Красноярский край он не планирует, он останется советником губернатора и будет совмещать работу на двух постах.
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