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Советник губернатора Красноярского края стал главным тренером сборной России по биатлону

Советник губернатора Красноярского края стал главным тренером сборной России по биатлону
Иллюстрация: Соцсети Павла Ростовцева

Этот пост занял Павел Ростовцев, который имеет большой спортивный и управленческий опыт.

#НОВОСТИ

К своим обязанностям он приступил на этой неделе. Павел Ростовцев уточнил, что покидать Красноярский край он не планирует, он останется советником губернатора и будет совмещать работу на двух постах. 

Справка

 
Павел Ростовцев родился 21 сентября 1971 года в Коврове. Окончил Ковровский технологический институт по специальности инженер-механик. Переехал в Красноярск, когда начал заниматься в Школе Высшего Спортивного Мастерства. Он является серебряным призёром Олимпиады, трёхкратным чемпионом мира, чемпионом Европы по биатлону. В 2009 — 2011 годах был полномочным представитель губернатора края в Центральном территориальном округе, в 2013 году его избрали депутатом горсовета. В 2015 году был министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Затем стал советником губернатора Красноярского края. В сентябре 2016 года его избрали депутатом Заксобрания края. В 2019 — 2021 годах был министром спорта края. В декабре 2021 года вновь назначен советником губернатора.
 

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Автор: Петр Савельев
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