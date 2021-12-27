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Один из вице-мэров Красноярска подал в отставку

Один из вице-мэров Красноярска подал в отставку
Иллюстрация: krskstate.ru

Чиновник покинул свое место традиционно «по собственному желанию». Теперь у главы города осталось только два первых заместителя.

#НОВОСТИ
Алексей Давыдов уходит с поста первого заместителя главы Красноярска, рассказали в пресс-службе мэрии, уточнив, что делает он это по собственному желанию.
 
Официальных документов пока нет, поэтому остается неясным с какого числа Давыдов покинет мэрию.
 
Напомним, что Алексей Давыдов был назначен первым вице-мэром Красноярска в ноябре 2017 года — через пару недель после избрания градоначальником Сергея Ерёмина. Тогда же была утверждена и кандидатура еще одного вице-мэра — Владислава Логинова, который снялся с выборов главы города за обещание Ерёмина, в случае победы, взять его в команду.
 
По итогу, до отставки Давыдова у мэра было три первых заместителя (третий — руководитель департамента финансов Роман Одинцов). Будет ли сокращена одна из ставок первого зама или же на этот пост назначат нового человека (и, собственно, кого), в мэрии пока не говорят.
 
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Автор: Петр Савельев
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