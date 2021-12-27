Один из вице-мэров Красноярска подал в отставку
Чиновник покинул свое место традиционно «по собственному желанию». Теперь у главы города осталось только два первых заместителя.
Сотрудники мэрии Красноярска отчитались о своих доходах за 2020 год. Рассказываем, кто из заместителей главы города заработал больше всех.
В красноярской УК ЖСК новый директор. Четвертый за год
Предшественник нового руководителя не проработал в это должности и трех месяцев. Однако это не рекорд скорости для одной из крупнейших управляющих компаний города.
Министр промышленности и ЖКХ края Евгений Афанасьев уходит в отставку
Губернатор Красноярского края Александр Усс сегодня подписал распоряжение об освобождении Афанасьева от должности. Завтра министр уходит в отпуск с последующим увольнением.
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Красноярскому краю поменяют спортивного министра
Ранее возглавлявший ведомство Павел Ростовцев оставил свой пост и перешел в новый статус в правительстве региона. Кто займет его место на постоянной основе, пока не сообщается.
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Мэр Красноярска поменял двух глав районных администраций
Прежний глава Советского района перешел в статус депутата Заксобрания края и теперь его место займет руководитель другого района города, которого сменит экс-директор муниципального предприятия.