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Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» купила два предприятия в Красноярском крае

Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» купила два предприятия в Красноярском крае
Автор фото: Phil Reese. Иллюстрация: pixabay.com

Группа решила заняться лесопереработкой и для этого приобрела четыре профильных компании в трех регионах России.

#НОВОСТИ

Красноярские предприятия «ЛесСервис» и «Премьер-Лес» вошли в корпорацию «ТЕХНОНИКОЛЬ». Об этом сообщила пресс-служба группы.

Компания «ЛесСервис» занимается заготовкой древесины на участках общей площадью 264 тыс. гектаров и производством пиломатериалов (до 75 тыс. куб. м. в год). Также она выпускает до 15 тыс. тонн пеллет в год. А «Премьер-Лес» изготавливает строительные, отделочные погонажные изделия из хвойных пород древесины. Мощность предприятия после выхода на проектные параметры позволит ежегодно выпускать до 88 тыс. куб. м. этой продукции.

Условия сделки не разглашаются. Однако известно, что, помимо предприятий из Красноярского края «ТЕХНОНИКОЛЬ» приобрела еще две компании — свердловскую «ДОК ТН-Нижний Тагил» (производит погонажные изделия из хвойных пород древесины) и нижегородскую «Малоэтажные Комфортные дома» (занимается каркасным домостроением).

Консолидация этих предприятий позволит компании стать вертикально-интегрированным производителем строительных материалов из древесины с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработкой сырья», — говорят в корпорации.

До этого момента группа «ТЕХНОНИКОЛЬ», образованная в 1998, производила (и поставляла на рынок) различные строительные материалы — черепицу, каменную вату, пенополистирол и т.д. Но продукции деревообработки среди них не было. Однако, по итогам 2022, компания решила закрепиться и в этом сегменте.

Импорт российского леса под запретом, а значит появился хороший стимул наращивания внутреннего потребления. Наши сегодняшние шаги — это логическое продолжение развития компании в целом и проекта DOM TECHNONICOL», — говорит совладелец и управляющий партнер группы Сергей Колесников.

Добавим, что, до приобретения четырех означенных выше предприятий, в корпорацию «ТЕХНОНИКОЛЬ» входило 63 производственных площадки. Также компания располагает шестью собственными научными центрами и двадцатью учебными.

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Сокращение произошло по всем направлениям — и в экспорте, и во внутрироссийских поставках.

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Объемы лесозаготовки в СФО за полгода пусть незначительно, но снизились, как, в общем, и в целом по России. Край же немного прибавил.

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Автор: Петр Савельев
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