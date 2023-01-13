В Красноярске 16 января пройдет встреча резидентов клуба «Миллиард»

В понедельник, 16 января, на встрече резиденты обсудят ключевые новости более чем из 30 сфер бизнеса, которые спровоцируют изменения этих рынков в ближайшее время.

Как обычно резиденты клуба поделятся проектами, которые планируют запустить на территории Красноярского края. Это делается для совместной их реализации в коллаборации резидентов клуба и для привлечения инвестиций от резидентов, а также создания дополнительных возможностей и новых направлений бизнеса.

Будут обсуждаться «открывающиеся окна» и изменения рынка в реальном времени, резиденты обменяются идеями, оперируя большим количеством инсайдерской информации из множества сфер бизнеса из первых уст.

Будут разбирать кейсы реальных компаний Красноярского края и проведут мозговые штурмы под задачи и цели резидентов, с использованием опыта, связей, ресурсов и совета ведущих предпринимателей региона. Это делается для того, чтобы найти решения и вывести бизнесы резидентов из конкуренции в доминирование, используя ресурсы клуба. Как всегда будет много инсайдерской информации и много вопросов, которые можно решить только в клубе «Миллиард».

Согласовать пригласительный на 16 января, а также на 23 января можно на сайте закрытого клуба «Миллиард».

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