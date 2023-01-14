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Российский флаг вернули на Николаевскую сопку в Красноярске

Российский флаг вернули на Николаевскую сопку в Красноярске
Иллюстрация: Юлия Верхушина

В Красноярске изготовили новое полотно для флагштока. Прошлый флаг убрали в ночь с 6 на 7 января, потому что на полотне заметили повреждения.

#НОВОСТИ
Тогда заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина сообщала, что флаг мог порваться от лопастей квадрокоптера. Накануне вечером полотно вновь разместили на флагштоке.
Специалисты будут наблюдать за полотном и фиксировать изменения в его целостности. Аналогов такому объекту в России нет, поэтому это весьма нетривиальная задача для производителей полотен. Задача сложная, но решаемая», — отметила Юлия Верхушина.
Напомним, высота флагштока составляет 100 метров, а размеры полотна — 33 на 22 метра. Его изготовили в Санкт-Петербурге, он весит 84 килограмма. Его установили на Николаевской сопке в конце декабря 2022.
 
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Автор: Петр Савельев
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