Российский флаг вернули на Николаевскую сопку в Красноярске

В Красноярске изготовили новое полотно для флагштока. Прошлый флаг убрали в ночь с 6 на 7 января, потому что на полотне заметили повреждения.

Тогда заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина сообщала, что флаг мог порваться от лопастей квадрокоптера. Накануне вечером полотно вновь разместили на флагштоке.

Специалисты будут наблюдать за полотном и фиксировать изменения в его целостности. Аналогов такому объекту в России нет, поэтому это весьма нетривиальная задача для производителей полотен. Задача сложная, но решаемая», — отметила Юлия Верхушина.

Напомним, высота флагштока составляет 100 метров, а размеры полотна — 33 на 22 метра. Его изготовили в Санкт-Петербурге, он весит 84 килограмма. Его установили на Николаевской сопке в конце декабря 2022.

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