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«ГАЗ» подал иск к красноярскому предпринимателю из-за использования товарного знака

«ГАЗ» подал иск к красноярскому предпринимателю из-за использования товарного знака
Иллюстрация: ГАЗ / vk.com

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск компании «ГАЗ» к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

#НОВОСТИ
Компания является правообладателем исключительных прав на товарный знак «ГАЗ». В одном из интернет-магазинов производитель автомобилей заметил брелок с логотипом «ГАЗ». В компании утверждают, что не предоставляли ИП права на использование своего товарного знака, поэтому посчитали, что предприниматель реализовывал контрафактный товар и обратились в суд. 
 
Производитель автомобилей «ГАЗ» просит взыскать с ИП 30 000 рублей и прекратить продавать продукцию с товарным знаком «ГАЗ» через интернет-магазин, рассказали в пресс-службе арбитража.
 
Дело приняли к производству 16 января.
 
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Автор: Петр Савельев
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