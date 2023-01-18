«ГАЗ» подал иск к красноярскому предпринимателю из-за использования товарного знака

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск компании «ГАЗ» к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Компания является правообладателем исключительных прав на товарный знак «ГАЗ». В одном из интернет-магазинов производитель автомобилей заметил брелок с логотипом «ГАЗ». В компании утверждают, что не предоставляли ИП права на использование своего товарного знака, поэтому посчитали, что предприниматель реализовывал контрафактный товар и обратились в суд.

Производитель автомобилей «ГАЗ» просит взыскать с ИП 30 000 рублей и прекратить продавать продукцию с товарным знаком «ГАЗ» через интернет-магазин, рассказали в пресс-службе арбитража.

Дело приняли к производству 16 января.

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