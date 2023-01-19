Управлению информатизации Красноярска назначили «старого» руководителя

Новый начальник управления уже руководил им несколько лет назад.

Начальником управления информатизации и связи Красноярска снова назначен Андрей Карасев. Соответствующее сообщение появилось на сайте мэрии.

Карасев уже руководил управлением с 2005. Но в марте 2018 он покинул свой пост. Однако, судя по всему, позже он вернулся в администрацию на должность заместителя руководителя управления информатизации, которую и занимал до последнего времени.

Помимо Карасева власти также назначили нового первого зама руководителю Свердловского района. Им стал Олег Соловьев, до этого находившийся в резерве.

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