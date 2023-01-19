Сергей Толмачев стал первым замглавы Запорожской области по информационной политике
Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области, назначил Сергея Толмачева на должность первого вице-губернатора. Он будет курировать внутреннюю и информационную политику.
Кроме того, Сергей Толмачев также займется организацией профильных департаментов, Центра управления регионом, архивных служб и ЗАГСа.
Так же, г-н Толмачев будет курировать выборы, которые запланированы на территории осенью 2023. Об этом врио Балицкий написал в своем ТГ-канале.
Сергей Александрович хорошо знаком с областью: в прошлом году курировал проведение Референдума о воссоединении нашего региона с Российской Федерацией, объездил все, даже самые отдаленные, территории, как представитель Севастополя оказывал шефскую помощь Мелитополю и Мелитопольскому району», — отметил Евгений Балицкий.
Справка
Сергей Толмачев начинал карьеру политконсультанта в 1996 с выборов в Красноярске. Принимал активное участие в избирательных кампаниях Александра Лебедя и Александра Хлопонина. Работал во многих регионах России и за рубежом. В Крыму он вел кампанию губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, за что получил политическую премию РАСО «Гамбургский счет». Также он был депутатом Горсовета Красноярска, а затем ЗС Красноярского края. Затем уехал в Севастополь, где был советником губернатора, а потом стал замом главы Севастополя.
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