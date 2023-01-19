Сергей Толмачев стал первым замглавы Запорожской области по информационной политике

Справка

Сергей Толмачев начинал карьеру политконсультанта в 1996 с выборов в Красноярске. Принимал активное участие в избирательных кампаниях Александра Лебедя и Александра Хлопонина. Работал во многих регионах России и за рубежом. В Крыму он вел кампанию губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, за что получил политическую премию РАСО «Гамбургский счет». Также он был депутатом Горсовета Красноярска, а затем ЗС Красноярского края. Затем уехал в Севастополь, где был советником губернатора, а потом стал замом главы Севастополя.