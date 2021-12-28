Красноярску назначили нового вице-мэра. Из прокурорских
Он займет место Алексея Давыдова, об отставке которого стало известно еще вчера. В его сферу ответственности будет входить работа пяти департаментов и нескольких управлений мэрии.
Новым первым заместителем мэра Красноярска назначен Алексей Шувалов. К исполнению новых обязанностей он приступил с сегодняшнего дня. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.
До этого своего назначения Шувалов возглавлял департамент общественной безопасности Красноярска. Этот пост он занял в июле 2020 года. До этого он работал первым заместителем прокурора ЗАТО Железногорска, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Красноярского края.
На нвоом посту Шувалов будет курировать деятельность департаментов социального развития, информационной политики, общественной безопасности, муниципального заказа, главы города, а также ряда управлений, в том числе кадровой политики, управление делами, учета и реализации жилищной политики и юридическое управление.
Напомним, что прежний первый-вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов покинул свой пост вчера. По собственному желанию.
Читайте также:
-
Марина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусств
Москалюк руководила вузом более пяти лет. Официальных заявлений об ее отставке пока не поступало.
-
Красноярскому УФАС назначили нового руководителя
Прежний глава регионального управления ведомства скончался пять месяцев назад. Свой пост он занимал более четверти века.
-
Экс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора Севастополя
Известный красноярский политтехнолог, экс-депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Толмачев назначен врио заместителя губернатора Севастополя.
-
В красноярской УК ЖСК новый директор. Четвертый за год
Предшественник нового руководителя не проработал в это должности и трех месяцев. Однако это не рекорд скорости для одной из крупнейших управляющих компаний города.