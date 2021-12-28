Красноярску назначили нового вице-мэра. Из прокурорских

Он займет место Алексея Давыдова, об отставке которого стало известно еще вчера. В его сферу ответственности будет входить работа пяти департаментов и нескольких управлений мэрии.

Новым первым заместителем мэра Красноярска назначен Алексей Шувалов. К исполнению новых обязанностей он приступил с сегодняшнего дня. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.

До этого своего назначения Шувалов возглавлял департамент общественной безопасности Красноярска. Этот пост он занял в июле 2020 года. До этого он работал первым заместителем прокурора ЗАТО Железногорска, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Красноярского края.

На нвоом посту Шувалов будет курировать деятельность департаментов социального развития, информационной политики, общественной безопасности, муниципального заказа, главы города, а также ряда управлений, в том числе кадровой политики, управление делами, учета и реализации жилищной политики и юридическое управление.

Напомним, что прежний первый-вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов покинул свой пост вчера. По собственному желанию.

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