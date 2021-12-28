Марина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусств

Москалюк руководила вузом более пяти лет. Официальных заявлений об ее отставке пока не поступало.

Ректор Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского Марина Москалюк может покинуть свой пост. Об этом DK.RU сообщил источник, близкий к руководству вуза.

В пресс-службе СибГИИ информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на то, что никаких официальных заявлений на этот счет еще не было. Оперативно связаться с учредителем вуза — Министерством культуры РФ — не удалось (в Москве сейчас раннее утро).

Меж тем источник DK.RU говорит, что с Москалюк не продлили контракт. О причинах собеседнику редакции неизвестно. Также он рассказал, что в ноябре этого года должны были пройти выборы ректора, но их перенесли на декабрь. Однако и в этом месяце их не назначили.

Напомним, что Марина Москалюк руководила СибГИИ с мая 2016 года. Она сменила на этом поприще Виктора Круглова, который возглавлял вуз около года, после ухода Константина Якобсона, управлявшего институтом с 1994 года.

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