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Марина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусств

Марина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусств
Иллюстрация: Марина Москалюк/Facebook

Москалюк руководила вузом более пяти лет. Официальных заявлений об ее отставке пока не поступало.

#НОВОСТИ
Ректор Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского Марина Москалюк может покинуть свой пост. Об этом DK.RU сообщил источник, близкий к руководству вуза.
 
В пресс-службе СибГИИ информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на то, что никаких официальных заявлений на этот счет еще не было. Оперативно связаться с учредителем вуза — Министерством культуры РФ — не удалось (в Москве сейчас раннее утро).
 
Меж тем источник DK.RU говорит, что с Москалюк не продлили контракт. О причинах собеседнику редакции неизвестно. Также он рассказал, что в ноябре этого года должны были пройти выборы ректора, но их перенесли на декабрь. Однако и в этом месяце их не назначили.
 
Напомним, что Марина Москалюк руководила СибГИИ с мая 2016 года. Она сменила на этом поприще Виктора Круглова, который возглавлял вуз около года, после ухода Константина Якобсона, управлявшего институтом с 1994 года.
 
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Автор: Петр Савельев
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