Марина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусств
Москалюк руководила вузом более пяти лет. Официальных заявлений об ее отставке пока не поступало.
Ректор Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского Марина Москалюк может покинуть свой пост. Об этом DK.RU сообщил источник, близкий к руководству вуза.
В пресс-службе СибГИИ информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на то, что никаких официальных заявлений на этот счет еще не было. Оперативно связаться с учредителем вуза — Министерством культуры РФ — не удалось (в Москве сейчас раннее утро).
Меж тем источник DK.RU говорит, что с Москалюк не продлили контракт. О причинах собеседнику редакции неизвестно. Также он рассказал, что в ноябре этого года должны были пройти выборы ректора, но их перенесли на декабрь. Однако и в этом месяце их не назначили.
Напомним, что Марина Москалюк руководила СибГИИ с мая 2016 года. Она сменила на этом поприще Виктора Круглова, который возглавлял вуз около года, после ухода Константина Якобсона, управлявшего институтом с 1994 года.
Читайте также:
-
Красноярскому УФАС назначили нового руководителя
Прежний глава регионального управления ведомства скончался пять месяцев назад. Свой пост он занимал более четверти века.
-
Экс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора Севастополя
Известный красноярский политтехнолог, экс-депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Толмачев назначен врио заместителя губернатора Севастополя.
-
Один из вице-мэров Красноярска подал в отставку
Чиновник покинул свое место традиционно «по собственному желанию». Теперь у главы города осталось только два первых заместителя.
-
В красноярской УК ЖСК новый директор. Четвертый за год
Предшественник нового руководителя не проработал в это должности и трех месяцев. Однако это не рекорд скорости для одной из крупнейших управляющих компаний города.