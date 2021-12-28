Красноярскому УФАС назначили нового руководителя

Прежний глава регионального управления ведомства скончался пять месяцев назад. Свой пост он занимал более четверти века.

Руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы России по Красноярскому краю назначен Александр Годованюк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До своего назначения Годованюк исполнял обязанности руководителя УФАС России по Новосибирской области. В антимонопольных органах же он работает с 2009 года.

В августе 2021 года Александру Годованюку исполнилось 35 лет. Почти столько же было прежнему руководителю краевого УФАС Валерию Захарову, который руководил ведомством 26 последних лет. Захаров скончался в конце июля этого года.

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