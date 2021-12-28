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Красноярскому УФАС назначили нового руководителя

Красноярскому УФАС назначили нового руководителя
Иллюстрация: УФАС по Красноярскому краю/Facebook

Прежний глава регионального управления ведомства скончался пять месяцев назад. Свой пост он занимал более четверти века.

#НОВОСТИ
Руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы России по Красноярскому краю назначен Александр Годованюк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 
До своего назначения Годованюк исполнял обязанности руководителя УФАС России по Новосибирской области. В антимонопольных органах же он работает с 2009 года.
 
В августе 2021 года Александру Годованюку исполнилось 35 лет. Почти столько же было прежнему руководителю краевого УФАС Валерию Захарову, который руководил ведомством 26 последних лет. Захаров скончался в конце июля этого года.
 
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Автор: Петр Савельев
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