В Красноярском крае начался прием заявок от туроператоров на предоставление льготных туров

Агентство по туризму начало прием заявок от туроператоров для участия в конкурсе на лучшие туры для социальной категории жителей региона. Такими турами в 2023 смогут воспользоваться 3000 человек.

Это школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветераны труда.

К участию приглашают компании и некоммерческие организации, входящие в Единый федеральный реестр туроператоров . Будут оценивать содержательность туров, оригинальность идеи турпродукта, количество включенных в маршрут природных, культурных объектов, наличие мастер-классов и мероприятий краеведческой направленности.

На сайте краевого правительства сообщается, что туроператорам возместят до 70% затрат на реализацию проекта в области краеведения. Например, субсидию можно будет возместить на организацию трансфера для туристов, сопровождение, проживание, питание, экскурсионное обслуживание и мастер-классы.

Заявки от туроператоров принимают до 27 февраля. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Агентства по туризму края. Список компаний-победителей и туров по льготной цене будет опубликован там же.

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