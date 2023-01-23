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В Красноярском крае начался прием заявок от туроператоров на предоставление льготных туров

В Красноярском крае начался прием заявок от туроператоров на предоставление льготных туров
Иллюстрация: krskstate.ru

Агентство по туризму начало прием заявок от туроператоров для участия в конкурсе на лучшие туры для социальной категории жителей региона. Такими турами в 2023 смогут воспользоваться 3000 человек.

#НОВОСТИ
Это школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветераны труда.
 
К участию приглашают компании и некоммерческие организации, входящие в Единый федеральный реестр туроператоров. Будут оценивать содержательность туров, оригинальность идеи турпродукта, количество включенных в маршрут природных, культурных объектов, наличие мастер-классов и мероприятий краеведческой направленности. 
 
На сайте краевого правительства сообщается, что туроператорам возместят до 70% затрат на реализацию проекта в области краеведения. Например, субсидию можно будет возместить на организацию трансфера для туристов, сопровождение, проживание, питание, экскурсионное обслуживание и мастер-классы.
 
Заявки от туроператоров принимают до 27 февраля. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Агентства по туризму края. Список компаний-победителей и туров по льготной цене будет опубликован там же.
 
 
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Автор: Петр Савельев
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