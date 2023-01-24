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Компания СМ.СИТИ раньше срока сдала «Сити-квартал на Светлогорском»

Компания СМ.СИТИ раньше срока сдала «Сити-квартал на Светлогорском»
Иллюстрация: пресс-служба СМ.СИТИ

Сдать жилой комплекс планировали в конце этого года, но, благодаря ряду шагов, собственники квартир получат ключи уже на этой неделе.

#НОВОСТИ

Строительство жилого комплекса по адресу пер.Светлогорский, 12 завершилось на 10 месяцев раньше срока. Первая очередь — дом на 554 квартиры — сдавалась поэтапно, а вторая должна была встретить новоселов в декабре 2023-го.

Компания СМ.СИТИ раньше срока сдала «Сити-квартал на Светлогорском» 1

По решению застройщика все работы были начаты раньше, проведены организационные мероприятия с подрядчиками, поставщиками и производителями строительных материалов. Также на ускорение сроков повлияло своевременное банковское финансирование. Собственники квартир уже на этой неделе получат ключи от недвижимости. Сдача объекта на 10 месяцев раньше срока — это новое достижение как для застройщика, так и для красноярского рынка недвижимости в целом», — рассказали в компании СМ СИТИ, которая и возводила жилой комплекс.

Напомним, что строительная группа СМ.СИТИ имеет наивысший рейтинг надежности. По данным Единого ресурса застройщиков (ерз.рф), все объекты компании сдаются точно в срок. Такой рейтинг надежности имеют всего 38% строительных компаний в России.

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В течение всего года верхние строчки рейтинга ТОП-застройщиков Красноярского края по потребительским качествам жилых комплексов занимают проекты ГК СМ.СИТИ.

СМ.СИТИ стала лидером по объему жилого строительства в Красноярском крае

Независимый портал Единый ресурс застройщиков подвел итоги 11 месяцев 2022.

СМ.СИТИ вошла в топ-50 застройщиков России

Рейтинг составлялся по объемам ввода жилья. Всего в нем участвовало более тысячи строительных компаний.

Автор: Петр Савельев
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