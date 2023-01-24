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В Красноярске достроили поликлинику в Покровском

В Красноярске достроили поликлинику в Покровском
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Это одна из самых больших поликлиник за Уралом. Ее строительство обошлось в 1,5 млрд рублей. Около трети бюджета было выделено из федерации.

#НОВОСТИ
Поликлиника состоит из 7 этажей, общая площадь более 15 тыс. кв. м., она расссчитана на 900 посещений в смену.  Штат – более 500 человек. 
 
Строительством занималась УСК «Сибиряк», а проект готовили специалисты «Красноярскгражданпроекта». К строительству приступили в 2020 году, но сроки сдачи затянулись из-за проблем с поставкой оборудования. В итоге в медучреждении установили оборудование российского производства. Есть аппараты УЗИ, КТ, ЭКГ, рентген-оборудование и другое. Оборудованы акушерско-гинекологическое отделение с оперблоком, стоматология, отделения лучевой диагностики и амбулаторной хирургии, онкологии, круглосуточный травмпункт. 
 
В здании внедрили современные цифровые решения: работает бесплатный Wi-Fi; смонтирована автоматизированная система управления и диспетчеризация здания; есть система электронного управления очередью; настроена дистанционная система информации для маломобильных групп населения и другое.
 
Пациентов новая поликлиника начнет принимать с 25 января. В течение недели медучреждение выйдет на полную мощность.
 
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Автор: Петр Савельев
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