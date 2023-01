Акции вниз: подробности отставки депутата Сергея Шахматова

Заявление депутата Сергея Шахматова о желании сложить полномочия дополнились новыми вводными.

Стало известно, что досрочного прекращения работы депутата также потребовала прокуратура. Ведомство внесло г-ну Шахматову горсовета представление с вышеобозначенным требованием. Прокуратура объясняет свою позицию тем, что в 2021 Сергей Шахматов приобрел акции более чем 20 зарубежных иностранных компаний, в том чисел Tesla Inc., Johnson & Johnson, Bank of New York Mellon. Однако закон запрещает заместителю председателя постоянной или временной комиссии горсовета пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Как сообщал «ДК», сам Шахматов объясняет желание сдать мандат растущей занятостью в федеральных экологических проектах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.