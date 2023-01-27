«МегаФон» купил компанию «ИнПлат» — игрока рынка мобильной коммерции

Оператор связи планирует усилить финтех-направление и предложить абонентам новые удобные сервисы.

Компания «ИнПлат» — ключевой игрок на рынке мобильной коммерции — перешла в собственность «МегаФона». Сделка была закрыта на днях, сообщили в пресс-службе оператора связи.

«ИнПлат» уже давно является ключевым партнером «МегаФона» в области мобильной коммерции, обрабатывая 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам.

Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок „ИнПлат“ в периметре МегаФона позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов», — сказал директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Ключевые проекты по приему платежей в сервисах оператора были запущены совместно с «ИнПлат». Среди недавних проектов — внедрение сервиса Smart Pay, который позволяет проводить оплату, даже если на счете абонента недостаточно средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа. Сервис экономит время абонентов и повышает конверсию для партнера.

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