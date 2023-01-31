Депутаты Горсовета одобрили приватизацию нескольких объектов Красноярска

На внеочередной сессии Горсовета депутаты согласовали продажу муниципального имущества.

Городские власти готовы продать частному инвестору четыре муниципальных нежилых помещения по ул.: Кутузова, 107 и П. Коммуны, 41.

Площадь двух объектов на ул. Кутузова составляет 170 кв. м., объектов на ул. П. Коммуны — 500 кв. м.

В сумме за данную недвижимость городской бюджет желает получить от 6,3 млн рублей и выше методом продажи через аукцион.

За предстоящие три года власти Красноярска планируют приватизировать имущество на 184 млн рублей.

Также народные избранники должны были согласовать преобразование в АО девяти муниципальных предприятий — транспортные, дорожные образования, МП «Управление зеленого строительства», «Красноярскгорсвет» и МУК «Красноярская». Однако рассмотрение вопроса было отложено.

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