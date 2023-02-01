Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.01
69,59
75,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярское предприятие массово отзывает китайские игрушки и бытовую химию

Красноярское предприятие массово отзывает китайские игрушки и бытовую химию
Иллюстрация: freepik / ru.freepik.com

ООО «АВАНГАРД М-16», зарегистрированное в Красноярском крае, отзывает из оборота более 200 наименований игрушек и более 100 видов хозяйственно-бытовой продукции, которые поставлялись по всей России.

#НОВОСТИ
Об этом рассказал руководитель управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев
 
Ранее специалисты управления по краю выявили факт завоза продукции производителя SHANTOU SHUN ZHAN PLASTIC CO LTD, которая не прошла процедуру подтверждения требованиям технического регламента Таможенного союза. Например, из 200 видов игрушек только одна прошла лабораторные испытания. У остальных игрушек сведения о их соответствии требованиям безопасности отсутствовали. Роспотребнадзор обратился в суд. После этого поставщик продукции, то есть компания «АВАНГАРД М-16», составила «программу мероприятий по предотвращению причинения вреда». В частности, поставщик должен был отозвать сертификат соответствия, изъять из обращения продукцию и утилизировать её.
 
Программа мероприятий уже разработана, а все, кто приобрел продукцию производителя SHANTOU SHUN ZHAN PLASTIC CO LTD, могут обратиться в ООО «Авангард М-16» для ее утилизации.
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дилер выбран: «Москвич» появится в шоу-румах Красноярска в феврале 2023Дилер выбран: «Москвич» появится в шоу-румах Красноярска в феврале 2023
  • #НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале#НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале
  • В Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной ценеВ Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной цене
  • Bellini откроет еще одну «Ромбабу» в КрасноярскеBellini откроет еще одну «Ромбабу» в Красноярске
  • Красноярское «Ёбидоёби» принуждают менять название через судКрасноярское «Ёбидоёби» принуждают менять название через суд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.