Красноярское предприятие массово отзывает китайские игрушки и бытовую химию

ООО «АВАНГАРД М-16», зарегистрированное в Красноярском крае, отзывает из оборота более 200 наименований игрушек и более 100 видов хозяйственно-бытовой продукции, которые поставлялись по всей России.

Ранее специалисты управления по краю выявили факт завоза продукции производителя SHANTOU SHUN ZHAN PLASTIC CO LTD, которая не прошла процедуру подтверждения требованиям технического регламента Таможенного союза. Например, из 200 видов игрушек только одна прошла лабораторные испытания. У остальных игрушек сведения о их соответствии требованиям безопасности отсутствовали. Роспотребнадзор обратился в суд. После этого поставщик продукции, то есть компания «АВАНГАРД М-16», составила «программу мероприятий по предотвращению причинения вреда». В частности, поставщик должен был отозвать сертификат соответствия, изъять из обращения продукцию и утилизировать её.

Программа мероприятий уже разработана, а все, кто приобрел продукцию производителя SHANTOU SHUN ZHAN PLASTIC CO LTD, могут обратиться в ООО «Авангард М-16» для ее утилизации.

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