Суд Красноярска запретил объявление о продаже мухоморов на Wildberries

Центральный районный суд Красноярска удовлетворил иск от регионального управления Роспотребнадзора.

Размещенная на странице Wildberries информация о продаже пищевой продукции и БАДов, в составе которых присутствуют ядовитые и несъедобные грибы (мухоморы), признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Центральный районный суд города Красноярска удовлетворил наш иск к ООО «Вайлдберриз», - сообщил Дмитрий Горяев, глава Роспотребнадзора края, в своем ТГ-канале.

Как сообщалось ранее, ведомство обеспокоилось информацией об отравлении красноярского подростка сушеной шляпкой мухомора, который он якобы заказал у одного из продавцов на Wildberries. В итоге ребенка госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и установили, что на страницах агрегатора ООО «Вайлдберриз» представлена возможность приобретения сушеных мухоморов, в том числе в виде биологических активных добавок, неопределенным кругом потребителей. Помимо информации о стоимости продукции также указывается, к примеру, что

гриб мухомор сушеный красный обладает полезными свойствами и лечебным эффектом: иммуностимулирующим, обезболивающим, противовоспалительным, кровоостанавливающим».

Управление Роспотребнадзора по краю в середине октября обратилось в суд с требованием признать запрещенной, размещенную на странице агрегатора информацию о продаже продуктов и БАДов с добавлением несъедобных и ядовитых грибов.

В данный момент все карточки по продаже muscaria amanita на Wildberries отменены.

Читайте далее