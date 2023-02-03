Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.02
70,04
76,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск ожидает потепление на первых выходных февраля

Красноярск ожидает потепление на первых выходных февраля
Иллюстрация: skyscrapercity.com

В Красноярске на выходных установится достаточно комфортная температура за стеклопакетом.

#НОВОСТИ

В субботу 4 фев 2023 ночью –20°С, днем –12°С, возможен небольшой снег.

В воскресенье ночью –19°С, днем –11°С, облачно, без осадков.

 

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярское предприятие массово отзывает китайские игрушки и бытовую химиюКрасноярское предприятие массово отзывает китайские игрушки и бытовую химию
  • Bellini откроет еще одну «Ромбабу» в КрасноярскеBellini откроет еще одну «Ромбабу» в Красноярске
  • Депутаты Горсовета одобрили приватизацию нескольких объектов КрасноярскаДепутаты Горсовета одобрили приватизацию нескольких объектов Красноярска
  • Ольга Грималюк закрыла два заведения в КрасноярскеОльга Грималюк закрыла два заведения в Красноярске
  • В Красноярск привезут масштабную картину Василия СуриковаВ Красноярск привезут масштабную картину Василия Сурикова
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.