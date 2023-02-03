Красноярск ожидает потепление на первых выходных февраля
В Красноярске на выходных установится достаточно комфортная температура за стеклопакетом.
В субботу 4 фев 2023 ночью –20°С, днем –12°С, возможен небольшой снег.
В воскресенье ночью –19°С, днем –11°С, облачно, без осадков.
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