«КрасАвиа» распродает билеты со скидкой до 85%

Скидки распространяются на рейсы из Красноярска в Туру, Байкит, Ванавару, Светлогорск, Игарку, Туруханск, Подкаменную Тунгуску, Чару, Ленск, Таксимо и Нижнеангарск. Кроме того, недорогие билеты для детей можно купить на маршрутах Хатанга – Норильск, Норильск – Диксон, Туруханск – Подкаменная Тунгуска и Кызыл – Улан-Удэ.

СправкА Авиакомпания «КрасАвиа» базируется в Красноярском крае. В парке 50 воздушных судов. Перевозчик летает по Красноярскому краю и соседним регионам. На конец 2022 «КрасАвиа» насчитывает 33 направления на регулярных линиях, для сравнения – в 2018 году их было всего шесть.

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Полетная программа распространяется и на весну этого года.

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