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«КрасАвиа» распродает билеты со скидкой до 85%

«КрасАвиа» распродает билеты со скидкой до 85%
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Скидка от 50% до 85% действует на детские билеты: для пассажиров от 2 до 12 лет. Билеты по акции продаются с 6 по 28 февраля.

#НОВОСТИ
Скидки распространяются на рейсы из Красноярска в Туру, Байкит, Ванавару, Светлогорск, Игарку, Туруханск, Подкаменную Тунгуску, Чару, Ленск, Таксимо и Нижнеангарск. Кроме того, недорогие билеты для детей можно купить на маршрутах Хатанга – Норильск, Норильск – Диксон, Туруханск – Подкаменная Тунгуска и Кызыл – Улан-Удэ.
 
Ранее перевозчик представил программу полетов на лето. 
 
Напомним, за 2022 «КрасАвиа» перевезла 400 тысяч пассажиров. 
 

СправкА

 
Авиакомпания «КрасАвиа» базируется в Красноярском крае. В парке 50 воздушных судов. Перевозчик летает по Красноярскому краю и соседним регионам. На конец 2022 «КрасАвиа» насчитывает 33 направления на регулярных линиях, для сравнения – в 2018 году их было всего шесть.
 

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Полетная программа распространяется и на весну этого года.

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на лето

Авиакомпания NordStar уже продает билеты на рейсы весенне-летнего расписания. Перевозчик будет летать из Красноярска и Норильска в разные города страны.

 

 

Автор: Петр Савельев
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