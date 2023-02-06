«КрасАвиа» распродает билеты со скидкой до 85%
Скидка от 50% до 85% действует на детские билеты: для пассажиров от 2 до 12 лет. Билеты по акции продаются с 6 по 28 февраля.
Скидки распространяются на рейсы из Красноярска в Туру, Байкит, Ванавару, Светлогорск, Игарку, Туруханск, Подкаменную Тунгуску, Чару, Ленск, Таксимо и Нижнеангарск. Кроме того, недорогие билеты для детей можно купить на маршрутах Хатанга – Норильск, Норильск – Диксон, Туруханск – Подкаменная Тунгуска и Кызыл – Улан-Удэ.
Ранее перевозчик представил программу полетов на лето.
Напомним, за 2022 «КрасАвиа» перевезла 400 тысяч пассажиров.
СправкА
Авиакомпания «КрасАвиа» базируется в Красноярском крае. В парке 50 воздушных судов. Перевозчик летает по Красноярскому краю и соседним регионам. На конец 2022 «КрасАвиа» насчитывает 33 направления на регулярных линиях, для сравнения – в 2018 году их было всего шесть.
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Авиакомпания «КрасАвиа» за этот год перевезла 400 тысяч пассажиров
Вчера в аэропорту Красноярск встретили 400-тысячного пассажира авиакомпании «КрасАвиа» по итогам 2022 года. Пассажирка прилетела в столицу края из Байкита.
«КрасАвиа» начала летать из Красноярска в Омск
Полетная программа распространяется и на весну этого года.
Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на лето
Авиакомпания NordStar уже продает билеты на рейсы весенне-летнего расписания. Перевозчик будет летать из Красноярска и Норильска в разные города страны.