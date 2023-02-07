В центре Красноярска появится еще одна пешеходная зона

С 27 февраля 2023 поменяют схему движения на двух участках ул. Карла Маркса. Изменения коснутся участков в районе переулка им. А. Поздеева и около дома №133.

На этих участках запретят проезд машин и сделают пешеходную зону — нельзя будет ездить автомобилистам на подъезде к переулку со стороны ул. К. Маркса возле здания №102 (банк « Открытие »).

В мэрии пояснили, что сделать пешеходную зону просили красноярцы. Территория предназначена для пеших прогулок, но там часто ездят машины.

Кроме того, проезд запретят около дома К. Маркса, 133. На этом проезде припаркованные автомобили часто блокируют выезд с дворовой территории.

Об изменениях автомобилистов предупредят дорожные знаки. Новые схемы вводят в постоянном режиме.

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