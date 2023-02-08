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«МегаФон» запустил решение для корпоративной телефонии на отечественном ПО

«МегаФон» запустил решение для корпоративной телефонии на отечественном ПО
Иллюстрация: пресс-служба "МегаФона"

Сервис рассчитан на крупные компании и большие контакт-центры.

#НОВОСТИ

Компания «МегаФон» запустила сервис «Корпоративная АТС» для организации телефонии. Решение построено на базе отечественного ПО и включено в реестр Минцифры. Оно легко интегрируется с внутренними системами компаний, позволяет бесшовно перейти на него с аналогичных зарубежных сервисов.

Сервис ориентирован на крупные компании, которым базового функционала платформ по организации телефонии уже недостаточно для создания единого телефонного пространства. «Корпоративная АТС» гибко адаптируется под индивидуальные требования клиентов и позволяет организовать единую унифицированную систему коммуникаций, объединив территориально распределенные структуры в одну телефонную сеть, а также подключить и организовать работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

Сотрудники контакт-центров также могут воспользоваться системой записи и оценки разговора, визуальным редактором распределения звонков по skill-группам и расписанием с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Плюс к этому, можно подключить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) эффективно распределять входящие звонки, снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.

Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, „Корпоративная АТС“ собирает в едином решении всю необходимую информацию — историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов», — говорит директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Кирилл Самошонков.

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Автор: Петр Савельев
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