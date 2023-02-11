ДОМ.РФ продает участок около озера Мясокомбинат

Запланировано продать три участка общей площадью порядка 60 га — первый 14,6 га, второй 19,1 га и третий 24,8 га.

В сообщении Дом.рф указано, что берег о. Мясокомбинат и р. Бугач

обладают благоприятной экологической обстановкой , а близость территории к городской инфраструктуре значительно улучшают продуктовые характеристики планируемой жилой застройки ».

На данный момент вблизи с участками под застройку расположен частный сектор, магазины, склады, в 2 км проходит шоссе Северное и P-255 «Сибирь».

Торги запланированы на 3 кв. 2023.

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