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ДОМ.РФ продает участок около озера Мясокомбинат

ДОМ.РФ продает участок около озера Мясокомбинат
Иллюстрация: ДОМ.РФ

Госкомпания Дом.рф собирается выставить на торги три участка в районе деревни Минино в Емельяновском районе.

#НОВОСТИ

Запланировано продать три участка общей площадью порядка 60 га — первый 14,6 га, второй 19,1 га и третий 24,8 га.

В сообщении Дом.рф указано, что берег о. Мясокомбинат и р. Бугач

обладают благоприятной экологической обстановкой, а близость территории к городской инфраструктуре значительно улучшают продуктовые характеристики планируемой жилой застройки».

На данный момент вблизи с участками под застройку расположен частный сектор, магазины, склады, в 2 км проходит шоссе Северное и P-255 «Сибирь».

Торги запланированы на 3 кв. 2023.

ДОМ.РФ продает участок около озера Мясокомбинат 1

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Автор: Петр Савельев
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