ДОМ.РФ продает участок около озера Мясокомбинат
Госкомпания Дом.рф собирается выставить на торги три участка в районе деревни Минино в Емельяновском районе.
Запланировано продать три участка общей площадью порядка 60 га — первый 14,6 га, второй 19,1 га и третий 24,8 га.
В сообщении Дом.рф указано, что берег о. Мясокомбинат и р. Бугач
обладают благоприятной экологической обстановкой, а близость территории к городской инфраструктуре значительно улучшают продуктовые характеристики планируемой жилой застройки».
На данный момент вблизи с участками под застройку расположен частный сектор, магазины, склады, в 2 км проходит шоссе Северное и P-255 «Сибирь».
Торги запланированы на 3 кв. 2023.
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