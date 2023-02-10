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ДОМ.РФ профинансирует строительство дома в Красноярске

ДОМ.РФ профинансирует строительство дома в Красноярске
Иллюстрация: министерство строительства края

Банк ДОМ.РФ предоставил группе компаний «СТМ» (специализированному застройщику «М-3 Групп») финансирование в размере 1 млрд рублей на строительство дома в Красноярске.

#НОВОСТИ
Речь идет о доме в жилом комплексе «Олимп» на Ключевской. Это будет 25-этажный жилой дом на 264 квартиры общей площадью 23 тыс. кв. м. По проекту там также предусмотрена трехуровневая автостоянка. Сдать объект в эксплуатацию планируют в I квартале 2025.
 
По словам Алексея Кузнецова, управляющего директора Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ, финансовая организация уже профинансировала строительство жилья в регионе для более чем 17 тысяч семей.
 
По данным портала наш.дом.рф на 9 февраля, в Красноярском крае сейчас строят более 1,5 млн кв. м. жилья, свыше 86% — с использованием счетов эскроу. 
 
Напомним, в 2022 в крае ввели в эксплуатацию почти 1,4 млн кв. метров жилья. Большая часть из этого объема пришлась на многоквартирные дома (855 тысяч кв. м), а на индивидуальную жилую застройку — 542 тысяч кв. м.  
 
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Стоимость жилья на первичном рынке выросла на 15,7% в сравнении с последним кварталом 2021: теперь квадратный метр в красноярской квартире обойдётся почти в 99 тыс. рублей.

 
Автор: Петр Савельев
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