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Красноярским родителям доступна первая детская подписка для безопасности и обучения

Красноярским родителям доступна первая детская подписка для безопасности и обучения
Иллюстрация: Фото: freepik / freepik

МТС объявляет о запуске экосистемной подписки МТС Junior. Подписка также доступна для клиентов других сотовых операторов.

#НОВОСТИ

В подписку входят сервисы для определения местоположения ребёнка, развивающие онлайн-курсы, МТС Music и онлайн-кинотеатр KION с детским режимом и другое.

С подпиской Junior от МТС у родителей есть возможность знать в реальном времени, где их ребенок, дозвониться до него при нулевом балансе или даже, если смартфон находится в беззвучном режиме, получить уведомления, когда ребёнок покинет дом, школу или двор, отслеживать заряд батареи и пользоваться другими полезными функциями.
 
Детям подписка позволит смотреть без взрослого контента и рекламы популярные мультфильмы, фильмы, аниме с любимыми героями, слушать музыкальные треки, подкасты, развивать логику и интеллект с курсами LogicLike. 
 
Абонентам МТС в подписке доступен расширенный набор сервисов: защита ребёнка от спама, ограничение звонков и SMS-сообщений детей на платные короткие номера, подключения ненужных подписок, платного выхода в интернет, когда исчерпан пакет трафика. Подписчики также получат возможность безлимитно общаться в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat, Viber и других, социальных сетях Likee, VK и Одноклассники.
 
Для всех клиентов предусмотрен тестовый период. В течение 30 дней можно пользоваться подпиской бесплатно. Затем стоимость составит 149 рублей/30 дней. Клиенты МТС могут оплатить подписку с лицевого счета родителя или банковской карты. Клиенты других операторов связи смогут оплатить подписку с банковской карты. 
 
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Автор: Петр Савельев
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