Красноярским родителям доступна первая детская подписка для безопасности и обучения
МТС объявляет о запуске экосистемной подписки МТС Junior. Подписка также доступна для клиентов других сотовых операторов.
В подписку входят сервисы для определения местоположения ребёнка, развивающие онлайн-курсы, МТС Music и онлайн-кинотеатр KION с детским режимом и другое.
МТС отмечает значительный рост продаж интеллектуальных приборов учета на базе технологии интернета вещей.
-
МТС вошла в топ-10 самых привлекательных работодателей для молодых айтишников
Компания признана одним из самых привлекательных работодателей для студентов и выпускников ИТ-специальностей по результатам исследования Best Company Award компании Changellenge.
-
МТС вошла в ТОП-10 лучших ИТ-работодателей России
ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России по версии площадки Хабр Карьера.
-
Богучанам и Уяру добавили скорости мобильного интернета
После модернизации сети в этих и других населенных пунктах, скорость увеличилась примерно на треть.
-
Красноярский край активно выбирают для совмещения командировок и отдыха
Красноярский край вошел в число регионов, где востребованы bleisure-путешествия, то есть деловые поездки, совмещенных с отдыхом. К такому выводу пришли аналитики сервиса Bronevik.com.