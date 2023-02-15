В Красноярске ищут проектировщика детского автогородка на Бугаче

Администрация Красноярска объявила торги по поиску подрядчика для разработки проекта детского автогородка в жилом районе «Бугач».

Заказчик проекта — МКУ « Управление капитального строительства ». Заявки от проектировщиков принимают до 2 марта. Начальная максимальная цена контракта составляет 16,2 млн рублей.

Победителю торгов нужно будет за 2023 выполнить все инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию с созданием информационной модели объекта, получить положительное заключение госэкспертизы.

Автогородок разместится на участке в 1 га рядом с новой школой и участком, где в перспективе появится детский сад. Кроме технических и учебных помещений с мультимедийным оборудованием, проектировщику нужно предусмотреть учебную сеть проезжих частей, тротуары, светофоры, перекрестки, железнодорожные переезды, тоннели, шлагбаумы и остановки.

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