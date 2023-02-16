В экопарк «Гремячая грива» появился еще один вход
В Красноярске завершается благоустройство территории у пруда Серебряниковский. Общественное пространство находится в экопарке «Гремячая грива».
Работы стартовали летом 2022 и вышли на финишный этап. На сайте краевого правительства сообщается, что там появились зоны отдыха,освещение, озеленение, дно пруда очистили и укрепили его береговую линию. В визит-центре «Серебряный лог» открыли кафе, туалет с комнатой матери и ребенка, раздевалки и камеры хранения, помещения для администраторов, точки продажи сувениров, библиотеку с книгами о Енисейской Сибири. Недалеко от визит-центра установлены чум и юрта. На территории будут проводить экскурсии и мастер-классы. Около общественного пространства появилась парковка на 30 мест, и еще одна для маломобильных гостей.
Сейчас общественное пространство уже доступно для прогулок. Добраться до пруда можно на автомобиле, пешком со второго визит-центра экопарка «Гремячая грива» или через лестницу на Удачном.
В этом году там планируют еще построить лестницу от визит-центра до видовой площадки экопарка «Гремячая Грива» и сделать деревянные настилы.
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