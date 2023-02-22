«Есть будем»: в Красноярском крае посчитали запасы мяса, консервов и полуфабрикатов

Больше всего, из самых популярных видов мяса, на складах региона скопилось свинины, а меньше всего — говядины.

На начало 2023 на складах производителей и мясопереработчиков Красноярского края было накоплено 5,38 тыс. тонн свинины, 0,8 тыс. тонн мяса птицы и 0,55 тыс. тонн говядины. Такие данные приводит региональное отделение «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ.

По данным ведомства, запасы свинины год к году увеличились на 17,47%, мяса птицы — на 45,45%, а говядины — на 22,22%. Также в 2,73 раза выросли запасы полуфабрикатов, по итогу составив 0,15 тыс. тонн, а мясных и мясосодержащих консервов на складах скопилось 316,85 тыс. условных банок (+84,53% к началу 2022).

В «Центре Агроаналитики» говорят, что увеличение запасов этих продуктов обусловлено ростом производства в сегменте животноводства. Так, за 2022 в крае скота и птицы на убой было выращено на 134,2 тыс. тонн (в живом весе), что на 5% больше, чем годом ранее. Больше всего в этом объеме свиней — 76 тыс. тонн (+7,94%). Птицы же — 32 тыс. тонн (+13,35%). А вот крупного рогатого скота оказалось на 10,15% меньше, чем год назад — 25,4 тыс. тонн. В ведомстве это связывают со снижением интереса к говядине из-за ее высокой цены, а также ростом спроса на немассовые виды мяса: индюшатину, мясо уток, цесарок, гусей и перепелов.

Также в Красноярском крае выросли запасы пшеничной муки (3,88 тыс. тонн; +43,7%), гречневой крупы (0,16 тыс. тонн; +77,78%), макарон (0,12 тыс. тонн; +71,43%). Ржаной же муки на скаладах оказалось на 42,86% меньше, чем в начале 2021 — 0,04 тыс. тонн.

Прибавили год к году и запасы овощей: картофель —74,25 тыс. тонн (+64,63%), капуста — 6,04 тыс. тонн (+68,72%), морковь —5,39 тыс. тонн (+17,43%) и свекла —2,71 тыс. тонн (+20,98%).

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