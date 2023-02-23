Искусственный интеллект станет спикером КЭФ-2023

Он присоединится к дискуссии о сценариях развития Сибири в ближайшее десятилетие, которую организует деловой клуб «Миллиард».

Пул участников Красноярского экономического форума, который пройдет с 1 по 3 марта, продолжает расширяться: в 2023 в него войдет искусственный интеллект. Он станет одним из спикеров круглого стола «Сибирь — сценарии будущего. Визионерство в новой реальности». Организатор дискуссии — закрытый деловой клуб для ведущих предпринимателей региона «Миллиард».

В ходе круглого стола рассмотрят наиболее вероятные желательные и нежелательные сценарии развития Сибири на ближайшие десять лет и определят наиболее и наименее перспективные отрасли экономики в рамках развития идеальных сценариев. Обсудят предприниматели и конкретные шаги, которые помогут в реализации самых эффективных сценариев развития Сибири.

К региональному сообществу присоединятся федеральные спикеры: Глеб Покатович — первый вице-президент центра стратегических разработок, и представитель инновационного центра Сколково.

Кроме того, к дискуссии присоединится искусственный интеллект от команды Анатолия Фомина «Фабрики решений»: система «бесстрастно ответит на самые провокационные вопросы».

Круглый стол клуба «Миллиард» пройдет 2 марта в 10:00.

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