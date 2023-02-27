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В Красноярске инвесторам предложат отремонтировать еще 5 исторических зданий

В Красноярске инвесторам предложат отремонтировать еще 5 исторических зданий
Иллюстрация: мэрия Красноярска

На КЭФ-2023 АО «Исторический квартал» представит инвестиционные паспорта на новые объекты в Красноярске и Енисейске. Часть домов — объекты регионального значения, часть муниципального.

#НОВОСТИ
В Красноярске планируют реконструировать следующие объекты:
 
- «Дом жилой» на Обороны, 6;
 
- Здание Благородного Собрания, в котором размещалось издательство «Приступ», созданное в апреле 1917 по предложению средне-сибирского бюро ЦК большевиков на проспекте Мира, 67;
 
- «Дом, в котором в декабре 1905, апреле 1906 находилась подпольная типография Красноярского комитета РСДРП и жила участница Парижской Коммуны Е.Л. Давыдовская» на Ады Лебедевой, 93.
 
- «Дом, в котором в 1907-1925 жили советские альпинисты-исследователи братья Виталий и Евгений Абалаковы» на Ленина, 74, стр. 1, 
 
- «Дом Арбекова» начала XX века на улице Ады Лебедевой, 34.
 
В Енисейске реконструировать хотят «Дом Пигасова» (2-я половина XIX века) по ул. Рабоче-Крестьянская, 80, «Магазин Хнюнина: здание магазина, ворота» (конец XIX века) по ул. Рабоче-Крестьянская, 112 и «Дом Урушева» на ул. Фефелова, 80.
 
В АО «Исторический квартал» рассказали, что потенциальные инвесторы найдут в инвестпаспортах историческую справку, основные характеристики объекта и земельного участка (площадь, этажность, выписки кадастровых номеров), описание инфраструктуры и основные параметры обязательств по восстановлению здания. Также к инвестпаспортам приложены фото, по которым можно понять, в каком состоянии находится объект. «Исторический квартал» возьмет на себя сопровождение каждого проекта.
 
Объекты выставят на торги в 2023.
 
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Автор: Петр Савельев
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