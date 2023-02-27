В Красноярске инвесторам предложат отремонтировать еще 5 исторических зданий

На КЭФ-2023 АО «Исторический квартал» представит инвестиционные паспорта на новые объекты в Красноярске и Енисейске. Часть домов — объекты регионального значения, часть муниципального.

В Красноярске планируют реконструировать следующие объекты:

- «Дом жилой» на Обороны, 6;

- Здание Благородного Собрания, в котором размещалось издательство «Приступ», созданное в апреле 1917 по предложению средне-сибирского бюро ЦК большевиков на проспекте Мира, 67;

- «Дом, в котором в декабре 1905, апреле 1906 находилась подпольная типография Красноярского комитета РСДРП и жила участница Парижской Коммуны Е.Л. Давыдовская» на Ады Лебедевой, 93.

- «Дом, в котором в 1907-1925 жили советские альпинисты-исследователи братья Виталий и Евгений Абалаковы» на Ленина, 74, стр. 1,

- «Дом Арбекова» начала XX века на улице Ады Лебедевой, 34.

В Енисейске реконструировать хотят «Дом Пигасова» (2-я половина XIX века) по ул. Рабоче-Крестьянская, 80, «Магазин Хнюнина: здание магазина, ворота» (конец XIX века) по ул. Рабоче-Крестьянская, 112 и «Дом Урушева» на ул. Фефелова, 80.

В АО « Исторический квартал » рассказали, что потенциальные инвесторы найдут в инвестпаспортах историческую справку, основные характеристики объекта и земельного участка (площадь, этажность, выписки кадастровых номеров), описание инфраструктуры и основные параметры обязательств по восстановлению здания. Также к инвестпаспортам приложены фото, по которым можно понять, в каком состоянии находится объект. «Исторический квартал» возьмет на себя сопровождение каждого проекта.

Объекты выставят на торги в 2023.

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