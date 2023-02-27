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Дмитрий Чернятин стал главой ЗАТО Железногорск

Дмитрий Чернятин стал главой ЗАТО Железногорск
Иллюстрация: Сергей Пономаренко

Сегодня на сессии городского совета ЗАТО Железногорск выбрали нового главу города. Им стал Дмитрий Чернятин, который сменил на этом посту Игоря Куксина.

#НОВОСТИ

Нового мэра выбрали единогласно. Еще на первом конкурсном этапе  Дмитрий Чернятин набрал больше всего баллов. На эту должность изначально заявилось 4 кандидата. Во второй тур также вышел Николай Пасечкин, директор КБУ. 

Справка

 
Дмитрий Михайлович Чернятин более 20 лет проработал на ФГУП «Горно-химический комбинат». Последнее место работы — заместитель генерального директора по управлению деятельностью обеспечивающих и транспортных подразделений ГХК.
 

 

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Автор: Петр Савельев
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