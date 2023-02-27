Дмитрий Чернятин стал главой ЗАТО Железногорск
Сегодня на сессии городского совета ЗАТО Железногорск выбрали нового главу города. Им стал Дмитрий Чернятин, который сменил на этом посту Игоря Куксина.
Нового мэра выбрали единогласно. Еще на первом конкурсном этапе Дмитрий Чернятин набрал больше всего баллов. На эту должность изначально заявилось 4 кандидата. Во второй тур также вышел Николай Пасечкин, директор КБУ.
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