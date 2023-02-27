Дмитрий Чернятин стал главой ЗАТО Железногорск

Иллюстрация: Сергей Пономаренко

Сегодня на сессии городского совета ЗАТО Железногорск выбрали нового главу города. Им стал Дмитрий Чернятин, который сменил на этом посту Игоря Куксина.