«Аврора» открыла продажу билетов из Южно-Сахалинска в Красноярск

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Авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов на рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск на весенний период. С 26 марта по 28 мая улететь можно будет по четвергам и воскресеньям.