Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.03
75,45
80,04
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Аврора» открыла продажу билетов из Южно-Сахалинска в Красноярск

«Аврора» открыла продажу билетов из Южно-Сахалинска в Красноярск
Иллюстрация: ДК

Авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов на рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск на весенний период. С 26 марта по 28 мая улететь можно будет по четвергам и воскресеньям.

#НОВОСТИ
Рейсы будут выполняться на самолетах А319. Из Южно-Сахалинска самолет будет вылетать в 21:25, прибытие в Красноярск — 22:50. Из Красноярска рейсы стоят в расписании с вылетом в 23:50, прибытие в Южно-Сахалинск — в 08:35.
 
Стоимость билета в одну сторону начинается от 6 800 рублей. Билетов по такой цене ограниченное количество. Информация о старте продажи билетов на полеты после 28 мая появится позже.
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дело Анатолия Быкова о руководстве ОПГ частично прекращеноДело Анатолия Быкова о руководстве ОПГ частично прекращено
  • «КрасАвиа» станет одним из первых заказчиков нового самолета «Ладога»«КрасАвиа» станет одним из первых заказчиков нового самолета «Ладога»
  • 2 марта состоялись основные мероприятия деловой программы КЭФ-20232 марта состоялись основные мероприятия деловой программы КЭФ-2023
  • На базе Красноярского аэропорта будут обслуживать новые российские самолетыНа базе Красноярского аэропорта будут обслуживать новые российские самолеты
  • 69 соглашений на 565 млрд подписали на КЭФ-202369 соглашений на 565 млрд подписали на КЭФ-2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.