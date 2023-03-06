«Аврора» открыла продажу билетов из Южно-Сахалинска в Красноярск
Авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов на рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск на весенний период. С 26 марта по 28 мая улететь можно будет по четвергам и воскресеньям.
Рейсы будут выполняться на самолетах А319. Из Южно-Сахалинска самолет будет вылетать в 21:25, прибытие в Красноярск — 22:50. Из Красноярска рейсы стоят в расписании с вылетом в 23:50, прибытие в Южно-Сахалинск — в 08:35.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 6 800 рублей. Билетов по такой цене ограниченное количество. Информация о старте продажи билетов на полеты после 28 мая появится позже.
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Также улететь самолетами авиакомпании можно в обратном направлении. Полёты выполняются раз в неделю, по четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.