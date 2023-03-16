В Красноярске прошел международный бизнес-форум «Код лидера»

На мероприятии обсуждались стратегии построения и развития бизнеса, ошибки руководителей, причины возникновения проблемных ситуаций и варианты выхода из них.

11 марта в Гранд Холл «Сибирь» 13 топовых бизнесменов Красноярска рассказали и показали на своем примере, как выйти на уровень лидера рынка бизнеса в Красноярске и с нуля дойти до миллиардной компании. Как владельцы крупнейших компаний строят и развивают свой бизнес, какими стратегиями пользуются, с какими проблемами сталкиваются и как выходят из форс-мажорных обстоятельств.

С 9:00 утра работали тематические площадки, участники после регистрации могли познакомиться друг с другом и с партнерами проекта. Обсуждали стратегии построения и развития бизнеса, ошибки руководителей, причины возникновения проблемных ситуаций и варианты выхода из них, разбирали вопросы личностного роста и трансформации мышления.

Форум открыли запуском благотворительного проекта «Сердце Бизнеса». Первым шагом стало вручение сертификатов номиналом 100 000 рублей от международной группы компаний TIKSAN GROUP каждому аккредитованному фонду. Таким образом, было показано что, благотворительность важна для развития компании.

Для многих ценностью форума стало знакомство со спикерами, которые рассказали о своем пути. Каждый получил ответ на свой запрос, с которым пришел на «Код лидера». Многочисленными инсайтами делились участники в чате, основные из них:

бизнес — это служение людям;

ваши убеждения — ваши пророчества;

научитесь балансировать между духовным и материальным;

важно иметь большую и вдохновляющую цель, без цели нет будущего, она должна быть трудной, но достижимой;

правильные партнерские отношения усилят, ускорят рост и развитие бизнеса;

проблемы = возможности;

у каждого должен быть наставник;

фокус на продукте и пользе людям;

коллаборации и партнерства дают ошеломляющие результаты;

учиться у лучших, изучать лучшие практики;

открытостью убирать страхи;

сильная команда делает руководителя непобедимым. Слабая команда — формирует у него комплексы неполноценности;

благодаря пользе для других людей вы растете самостоятельно;

неудачное партнерство — разобраться. Стать сильнее;

личный бренд — нужно проявляться. Без этого не сформируется бренд;

фокусироваться нужно на своем продукте, а не на конкуренте;

теория 3%. Если 3% населения города занимаются чем-либо, то запускается необратимый процесс;

лидер должен уметь выходить из матрицы навязанных обстоятельств;

Организаторы форума уверены, что каждый смог для себя вынести конкретные инструменты, чтобы его бизнес стал успешным.

В сентябре 2023 года пройдет второй бизнес-форум «Код лидера», где примут участие международные спикеры.

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